Três pessoas são baleadas em ação criminosa em Águas Claras

Três pessoas foram baleadas durante uma tentativa de homicídio no bairro de Águas Claras, em Salvador. O caso aconteceu na quinta-feira, 20. O alvo dos criminosos seria um homem que passava no local. No entanto, outras pessoas acabaram sendo atingidas pelos disparos.

De acordo com as informações da Polícia Civil, as vítimas foram socorridas para o Hospital Estadual do Subúrbio, onde se encontram em atendimento.

A autoria e motivação serão investigadas pela 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras.