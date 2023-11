Três pessoas são mortas em imóvel no bairro de Cosme de Farias | A TARDE

A Polícia Militar encontrou três pessoas mortas e uma ferida dentro de um imóvel, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. De acordo com a PM, equipes da 58ª Companhia Independente foram acionadas no último domingo, 29, para averiguar uma denúncia na Rua José Petitinga, de quatro pessoas feridas por disparo de arma de fogo, dentro de um imóvel.

No local, os militares encontraram três pessoas sem vida e uma ferida, que foi socorrida por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para uma unidade de saúde não revelada.

As vítimas, dois homens e uma mulher, ainda não foram identificadas e não há detalhes sobre o grau de parentesco dessas pessoas. O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga autoria e motivação do triplo homicídio.