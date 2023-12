Três suspeitos de tráfico morrem em confronto no Subúrbio de Salvador | A TARDE

Três suspeitos de participar de uma facção criminosa, no bairro do Lobato, em Salvador, morreram em confronto com a polícia na noite de domingo, 3. Os homens foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram.

Policiais da Rondesp Baía de Todos os Santos (BTS) realizavam patrulhamento, na noite de domingo, 3, quando encontraram homens armados próximos à linha do trem.

Com o trio foram apreendidos três submetralhadoras calibre 9mm, carregadores alongados, munições, uma barra e 35 trouxas de maconha, 52 pinos de cocaína, lança-perfume, pedras de crack, balança e 102 reais.