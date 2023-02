Três tartarugas marinhas são encontradas mortas em praia de Salvador

Banhistas encontraram três tartarugas mortas na tarde de quarta-feira, 22, na praia do bairro do Jardim de Alah, em Salvador. Os animais, que estavam na faixa de areia, serão analisados pelo Projeto Tamar para a identificação das possíveis causas das mortes. A espécie da tartaruga e as características, como peso e comprimento, não foram divulgadas.

Na terça-feira, 21, cerca de 700 filhotes de tartarugas marinhas nasceram nas praias de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, no sul da Bahia. Outros ninhos são monitorados na área de atuação do Projeto Tamar. Esse período é caracterizado pela temporada reprodutiva e desovas e nascimentos ocorrem principalmente entre os meses de setembro e março de todo ano.