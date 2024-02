Trio bate em poste e causa congestionamento na Avenida Paralela | A TARDE

Um trio elétrico atingiu um poste de Iluminação Pública deixando a Avenida Luís Viana Filho Avenida Paralela, em Salvador, engarrafada na tarde desta segunda-feira, 5.

O acidente aconteceu no viaduto Mário Andreazza, nas proximidades do bairro de São Cristóvão. Segundo informações do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador, a ocorrência aconteceu por volta de 16h40, mas em seguida o trio seguiu destino para a Barra.

Não houve feridos no acidente. O Portal A Tarde entrou em contato com a prefeitura para mais detalhes sobre a iluminação pública no local e aguarda retorno.