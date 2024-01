Tripulante desaparece após sair do navio para conhecer Salvador | A TARDE

O tripulante de um navio de Bangladesh, país localizado no sul da Ásia, conhecido como Hosan Imam, de 32 anos, que saiu da embarcação para conhecer a cidade do Salvador, continua desaparecido desde a última terça-feira, 26.

O sumiço do homem foi registrado, inicialmente, na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), na quarta, 27, por um representante da empresa de turismo, conforme informações da Polícia Civil. Porém, como se trata de um tripulante, o caso foi transferido para a Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP).

De acordo com relatos do representante, Inam saiu do navio na tarde de terça e não retornou para a embarcação. A Polícia ainda informa que as buscas estão sendo realizadas com o objetivo de localizá-lo.

O navio, que transportava fertilizantes, saiu de Bangladesh a cerca de 40 dias e ficou atracado no porto da capital baiana.