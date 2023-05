TRT mediará nova negociação com rodoviários nesta terça-feira

Após cancelamento do encontro entre o Sindicato dos Rodoviários e o representante das empresas de ônibus, que estava marcado para as 11h desta terça-feira, 23, na Superintendência Regional do Trabalho de Salvador (SRT), uma nova reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), foi marcada para acontecer às 10h.

Nesta segunda, 22, uma reunião ocorreu entre os envolvidos, mas a proposta apresentada pelos empregadores, um reajuste salarial de apenas 1,98%, era muito menor do que o esperado pela categoria, que reclama uma revalorização de 9%. Por causa disso, o encontro acabou sem resolução.

A categoria ainda espera que a justiça possa determinar que 30% da frota atenda a população soteropolitana na próxima quinta, 26, em caso de greve. A decisão pode sair, após um pedido dos empresários. O sindicato garantiu que aceitará, mas com uma condição.

"A gente topa 30% da frota, mas com catraca livre. Estamos preparados para a greve, a superintendente colocou a contraproposta dos empresários que empurra os rodoviários para uma greve. Deve ser a maior greve dos últimos tempos, por tempo indeterminado. Certamente, isso tudo deve passar pelo judiciário, que deve estar acompanhando através das atas, que tentamos de todos os jeitos evitar uma greve", reforçou Fábio Primo, presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, ao Portal A TARDE.

Esta já é a terceira reunião entre os patrões e os trabalhadores. Só na última semana, foram dois encontros. Os trabalhadores mantiveram o estado de greve, que deve durar até quinta, 25.