Tubulação estoura em Santa Cruz e bairro fica sem ônibus | A TARDE

Uma tubulação estourou no fim de linha do bairro de Santa Cruz, em Salvador. O incidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 12, na Rua Onze de Novembro. A situação provocou transtornos para moradores, motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Leia mais

Em nota, a Embasa informou que deslocou equipes para a localidade para iniciar as obras de reparo da tubulação. Ainda de acordo com a concessionária de serviços de saneamento básico, a rede foi fechada assim que a empresa tomou conhecimento do problema.

Por consequência do rompimento, o fornecimento de água foi temporariamente interrompido no bairro Santa Cruz e em parte do Itaigara. O serviço será retomado de forma gradativa e tem previsão de conclusão até o final da tarde de hoje.

A Secretaria de Mobilidade (Semob) divulgou nesta manhã que os ônibus não estão passando em Santa Cruz. Os coletivos seguem até a entrada da localidade, na região da Av. ACM. O atendimento está sendo monitorado pela Semob na região.

Veja vídeo





Tubulação estoura em Santa Cruz e provoca transtornos nesta terça Reprodução