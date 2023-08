Tubulação rompe e causa transtornos em Paripe

O rompimento de uma tubulação de água e esgoto causou transtornos aos moradores da Rua Eduardo Dotto, em Paripe, na noite desta quarta-feira, 2.

Com o rompimento, o esgoto chegou a invadir algumas casas da rua e um ônibus chegou a ficar preso no buraco, mas foi removido.

Por meio de nota, a Embasa informou que técnicos, equipamentos e funcionários iniciaram o conserto da tubulação às 23h do mesmo dia. Além disso, equipes do serviço social foram enviadas para atender aos moradores do local e quantificar os prejuízos a serem ressarcidos.

A rua também foi limpa, além da parte externa dos imóveis atingidos. A previsão de conclusãoédeve ocorrer até o final do dia desta quinta-feira, 3.

Nesta quinta, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), informou que a obra de reparou no buraco causado pela tubulação ocupa duas faixas.

⚠️Buraco na via da Rua Dr. Eduardo Dotto (Paripe) ocupa duas faixas no sentido Suburbana. Não há retenção do tráfego neste momento. #Transalvador monitora

📸: Transalvador pic.twitter.com/I9IYNf0CzN — Transalvador (@Transalvador1) August 3, 2023