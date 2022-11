Turista goiano é encontrado morto em quarto de hotel na Barra

Um turista goiano de 42 anos, identificado como Igor Eduardo dos Santos, foi encontrado morto no início da tarde desta quinta-feira, 3, dentro do quarto de um hotel localizado no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo informações preliminares, a suspeita é de que o homem tenha consumido substâncias entorpecentes antes de ser encontrado sem os sinais vitais no hotel da rua Barão de Sergy.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada para atender à ocorrência e atestou o óbito por parada cardiorrespiratória.

A área foi isolada para a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde passará por necropsia.

O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra), que aguarda o laudo dos peritos para confirmar a causa da morte.