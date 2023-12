Turista tem corrente de ouro roubada em assalto no Farol da Barra | A TARDE

Um turista teve a corrente de ouro levada do pescoço durante assalto realizado por um grupo de suspeitos no início da tarde deste sábado, 9, no Farol da Barra, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Militar, um amigo da vítima correu na direção dos criminosos na intenção de recuperar a corrente. No entanto, o homem acabou caindo e sofrendo lesões no rosto pela queda.

Agentes da 11ª CIPM foram acionados na localidade conhecida como Largo do Farol da Barra e realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.

A unidade informou que o policiamento na região e trabalha em conjunto com a Polícia Civil para identificar os autores.