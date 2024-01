Turistas dos EUA são flagrados em briga com taxista em Salvador | A TARDE

Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento em que um grupo de turistas dos Estados Unidos brigam com um taxista, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. No registro, que foi realizado na última segunda-feira, 1º, não é possível identificar o que deu início a confusão.

Em um dos momentos é possível ouvir um brasileiro questionar o motorista de táxi: "Tá tirando a gente do carro no meio da rua? O que é isso rapaz?"





De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher estava acompanhada da família e solicitou uma corrida de táxi para a região da Barra. O motorista teria se recusado a fazer o percurso e uma discussão se iniciou. As vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito. Depoimentos de testemunhas serão coletados para ajudar nas investigações.





Em nota, o Sindicato dos Taxistas informou que o motorista relatou ter sido agredido pelos turistas e não revidou. Disse ainda que o casal afirmou ser do Departamento de Investigação Federal dos Estados Unidos e estavam alterados por ingestão de bebida alcoólica.



O caso é investigado pela 7° Delegacia do Rio Vermelho.