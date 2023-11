UFBA sedia congresso sobre Democracia Digital | A TARDE

Pesquisadores do Brasil das mais variadas áreas da democracia digital vão se reunir em Salvador para a 6ª edição do Congresso do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), entre os dias 6 e 9 de novembro, na Faculdade de Comunicação (Facom) da UFBA.

A abertura acontece com a palestra "(Des)Confiança, Desinformação e a Expressão de Ódio", ministrada pela pesquisadora Suzana Salgado (ICS-ULisboa), que será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pelo canal do youtube do Instituto, às 18h.

Este é o primeiro congresso desde a eleição de 2022, momento de avaliar os rumos que as áreas da comunicação têm tomado, como a perspectiva sobre a área científica do Brasil, no novo ciclo eleitoral. Entre professores e alunos, o evento pretende reunir 60 pessoas.

Os estudos passaram por uma triagem da organização do evento e estão distribuídos nas áreas de trabalho do Instituto, como parlamento digital, eleições, política em meios digitais, governo digital, dentre outras. Essa parte do evento é restrita aos associados do INCT.DD.

Serviço

O que: VI Congresso do INCT.DD

Quando: 6 a 9 de novembro

Onde: Facom-UFBA

O que: Palestra de Abertura (aberta ao público), “(Des)Confiança, Desinformação e a Expressão de Ódio”, por Susana Salgado (ICS-ULisboa)

Quando: 6 de novembro, às 18h, com transmissão ao vivo pelo canal do INCT.DD