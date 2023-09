UFBA suspende aulas após confrontos no Alto das Pombas e Calabar

A reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA) suspendeu todas as atividades programadas para esta segunda-feira, 4. O comunicado foi emitido para os alunos e aconteceu após os confrontos registrados nas regiões do Alto das Pombas e do Calabar.

"A Reitoria da Universidade Federal da Bahia recomenda a suspensão das aulas e atividades administrativas hoje, 04 de setembro, nos campi de Ondina, Canela, São Lázaro e Federação, para garantir uma maior tranquilidade à comunidade. A Reitoria já entrou em contato com a Secretaria de Segurança Publica, solicitando reforço de policiamento no entorno de todos os campi da Universidade, diz a nota.

Confrontos entre facções rivais são registrados nestes locais da capital baiana desde a última quinta-feira, 31. No domingo, 3, uma moradora de um apartamento localizado na Graça teve sua janela atingida por uma bala perdida.

Na manhã desta segunda-feira, 4, uma troca de tiros entre policiais militares e integrantes de uma facção criminosa assustou moradores do Alto das Pombas. A ação foi registrada por uma equipe da Record TV Itapoan.