UNICEF realiza curso Primeira Infância Antirracista em Salvador | A TARDE

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em parceria com a Prefeitura de Salvador, promove, nos dias 11 e 12 de junho, o curso Primeira Infância Antirracista (PIA).

A estratégia é uma inciativa do UNICEF para práticas que proporcionem o desenvolvimento infantil pleno de crianças negras e indígenas. O objetivo é chamar a atenção sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil e promover práticas antirracistas nos diferentes serviços públicos.

A formação é direcionada para profissionais da educação e da saúde que trabalham com a primeira infância com atuação municipal. “É direito de toda criança e suas famílias, bem como gestantes, receber um atendimento qualificado e humanizado, que considere as especificidades étnico-raciais. O UNICEF vem apoiando municípios em diferentes regiões do País para isso”, diz Maíra Souza, oficial de Primeira Infância do UNICEF Brasil.

Além de chamar a atenção de profissionais brasileiros da educação, assistência social e saúde sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, a estratégia busca garantir, de fato, um atendimento qualificado e humanizado, que leve em consideração as especificidades étnico-raciais das crianças e suas famílias, apoiando mães, pais ou cuidadores a exercer uma parentalidade positiva e estruturante das bases do desenvolvimento infantil.



“O racismo impacta a vida de milhares de brasileiros e afeta, especialmente, as crianças desde os primeiros dias de vida. Para garantir o pleno desenvolvimento de crianças em suas potencialidades, o racismo estrutural e institucional precisa ser enfrentado por toda a sociedade em um pacto coletivo: saúde, educação, assistência social, famílias e a sociedade como um todo, reconhecendo o problema e implementando práticas antirracista”, explica Maíra.



A capacitação faz parte da iniciativa Unidade Amiga da Primeira Infância (UAPI) e ocorre sob a liderança da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), da Secretaria Municipal de Saúde SMS), Secretaria Municipal de Educação (SMED) e do Núcleo Especial de Apoio à Primeira Infância (NEAPI). A Nivea atua como parceira estratégica do UNICEF na realização do curso em Salvador.

Serviço

Os interessados na capacitação devem procurar a secretaria municipal onde atuam. Os cursos serão realizados na Organização do Auxílio Fraterno (OAF). Na terça-feira, 11/6, o curso será voltado para os profissionais da Educação e na quarta, 12/6, para os técnicos da Saúde.

Publicações relacionadas