Unidade de Atendimento à mulher chega ao Salvador Shopping

No dia de mobilização por mais um ano da Lei Maria da Penha, que completa 17 anos, as vítimas de violência doméstica e familiar terão mais um serviço de atenção e acolhimento, resultado de uma parceria entre a Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) e a Polícia Civil. Nesta segunda-feira, 7, será inaugurada, às 11h, uma unidade da Polícia Civil, no SAC Salvador Shopping.

No local, terá serviços de registro de ocorrências para o público em geral, mas terá como foco o público feminino, através dos depoimentos online pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM). A inauguração terá a presença do secretário da Administração, Edelvino Góes; de segurança pública, Marcelo Werner; Heloísa Campos de Brito, Delegada-Geral e demais autoridades.

Os atendimentos serão por meio de agendamento no SAC Digital. O Serviço de registro de ocorrências para o público em geral poderá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Os depoimentos online para o público feminino serão realizados, inicialmente, às quartas-feiras, no turno vespertino. Além do novo atendimento no SAC, as mulheres podem recorrer a 15 DEAMs e nove Núcleos Especiais de Atendimento à Mulher (NEAMs), no interior.

Estrutura e privacidade

A unidade terá pontos de atendimento, com uma sala para a realização dos depoimentos online e outra para registro de ocorrências. No primeiro semestre de 2023, a Polícia Civil instaurou 13.153 inquéritos policiais, encaminhou 7.171 para o Poder Judiciário e já solicitou 3.064 medidas protetivas de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar.

A Polícia Civil também implementou o Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV). As denúncias podem ser feitas por qualquer pessoa pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ligando 181. Não é preciso se identificar.

Agosto Lilás

Agosto, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, tem a campanha intitulada como “Agosto Lilás”, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema, foi criada tendo como referência à Lei Maria da Penha, que surgiu para amparar mulheres vítimas de violência doméstica.