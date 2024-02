Unidade industrial na CIA-Aeroporto receberá R$20 milhões | A TARDE

Unidade industrial na CIA-Aeroporto, em Salvador, vai receber investimento de R$ 20 milhões da marca Limiar, que completa 40 anos em 2024.

De acordo com a empresa, a marca gera atualmente 650 empregos e deve chegar a 700 vagas diretas ainda este ano com a expansão, entre a fábrica e os pontos de venda. O anúncio ocorreu em reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, nessa quinta-feira, 25, que recebeu a notícia com muito entusiasmo.



“Foi com muita satisfação que recebi a notícia da expansão. Uma empresa genuinamente baiana e que está prestes a completar 40 anos. É mais investimento para o estado, que vai gerar novos empregos e renda para o povo. Uma empresa alimentícia que fabrica um dos alimentos mais antigos e consumidos no mundo, o pão. A concessão de benefícios, concedidos pelo Governo do Estado, permitirá que a empresa amplie e modernize sua planta industrial, investindo em novos maquinários”, afirmou o gestor da pasta.

De acordo com João da Silva, sócio-diretor da Limiar, a ampliação e modernização da unidade será destinada à produção de pão e farinha de tapioca. “Hoje produzimos 90 toneladas por dia, com a expansão, devemos chegar a 140 toneladas/dia. Atualmente atendemos os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e iniciamos recentemente o estado de Pernambuco. Fornecemos a todas as grandes redes nacionais, redes regionais e lojas de conveniência. Nossa capilaridade vai desde o Sul da Bahia, lá no Extremo Sul, até Pernambuco”, diz.