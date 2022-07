Universidade oferece atendimento oftálmico gratuito para pets

A Clínica Veterinária da UNIFACS vai promover, durante todo o mês de agosto, a ação "De olho no olho do seu pet". A iniciativa oferece triagem com exame oftálmico para cães e gatos e orientação a seus tutores, em Salvador.

Os atendimentos irão acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h, de 1º a 31 de agosto. Para isso, é preciso realizar um agendamento através do WhatsApp no número (71) 3203-2649.

Segundo a veterinária e coordenadora da Clivet UNIFACS, Simone Freitas, as doenças nos olhos nem sempre estão relacionadas apenas às estruturas oculares. Em muitos casos, as alterações apresentadas estão associadas a doenças sistêmicas, aquelas que afetam todo o corpo. Inflamação da íris e da retina, por exemplo, podem ser sinais de outras enfermidades.

No caso de animais idosos, é preciso ainda mais atenção. "À medida que o animal envelhece, uma estrutura chamada de cristalino (lente do olho) torna-se opaca, dando uma aparência de nuvem no olho. É a chamada catarata", diz a veterinária ao afirmar que a doença pode afetar uma pequena parte da lente ou envolver grande parte da lente e, assim, prejudicar a visão.

“Alguns cães têm predisposição genética para desenvolver a catarata, outros podem apresentar o desenvolvimento dessa opacidade na lente secundário ao diabetes mellitus”, completa Simone Freitas.

A professora sinaliza que o exame oftálmico é a melhor maneira de avaliar estruturas do bulbo ocular, como, por exemplo, córnea, conjuntiva, pálpebras, cílios, glândula, além de visualizar as estruturas do olho, chamados de segmento anterior e posterior.

A avaliação de qualquer alteração oftálmica deve ser feita pelo médico veterinário oftalmologista para que o tratamento seja adequado ao grau de enfermidade.

Sintomas que sinalizam possíveis doenças oculares:

Vermelhidão nos olhos;

Piscar demasiadamente ou rapidamente;

Pálpebras mais fechadas do que o normal;

Edema e secreção em excesso nos olhos;

Coceiras;

Lacrimejamento excessivo;

Mancha nos olhos;

Mudança de cor, tamanho ou formato dos olhos;

Intolerância a ambientes claros.

Serviço

De olho no olho do seu pet

Quando: De 1º a 31 de agosto

Onde: Clivet UNIFACS (Av. Jorge Amado, 674 - Boca do Rio, Salvador)

Agendamento: Através do WhatsApp (71) 3203-2649.