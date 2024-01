Uruguai ganha novo posto do SAC a partir desta quarta-feira | A TARDE

Um novo posto do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) será inaugurado no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador. A nova unidade passará a funcionar nesta quarta-feira, 17, às 8h30, em evento com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o secretário estadual da Administração, Edelvino Góes.

De acordo com o Governo do Estado, para a realização das obras, foram investidos o equivalente a R$ 4,2 milhões. O atendimento ao público começa a partir desta quarta, de 12h às 16h. Nos demais dias da semana, o serviço funciona de 7h às 16h.

O posto SAC Uruguai terá capacidade para realizar 14.460 atendimentos por mês, ocupando um espaço de mais de 740 metros quadrados, localizado no Shopping Bahia Outlet.

Com a inauguração, a Rede SAC passará a contar com 85 unidades de atendimento. São 37 postos na capital, interior e Região Metropolitana de Salvador (RMS), e 45 Pontos SAC, distribuídos em 68 municípios, além de três rotas do SAC Móvel.

O atendimento no Posto SAC Uruguai será realizado por ordem de chegada, por meio de distribuição de senhas.

Outros serviços

À disposição dos cidadãos, estarão, entre outros, serviços como emissão de RG e Certidão de Antecedentes Criminais, fornecidos, respectivamente pelo Instituto Pedro Melo e Policia Civil, além de serviços do Detran, como habilitação, emplacamento e transferência de propriedade do veículo, e o trabalho de intermediação gratuita de mão-de-obra realizado pelo SineBahia.

Servidores públicos, aposentados e pensionistas do Estado, poderão recorrer a unidade também para serviços do Planserv e Centro de Atendimento Previdenciário (Ceprev).



No total, o posto terá 22 pontos para atendimento ao público, um ambiente de espera com 87 lugares, recepção, sala de reunião e outros espaços destinados à equipe de 47 funcionários.

As vistoria de veículos serão realizadas em uma área externa de mais de 170 metros quadrados.