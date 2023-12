Usuários denunciam triagem de pacientes ortopédicos com urologistas | A TARDE

O Hospital da Bahia (HBA), localizado no bairro da Pituba, em Salvador, está sendo denunciado por realizar avaliações de pacientes com problemas ortopédicos com médicos urologistas.

"Um urologista pediu um raio-x. Pra olhar o que?", questionou uma das pacientes da emergência, Uma outra, disse que e ficou duas horas aguardando ser atendida por um ortopedista. As denúncias aconteceram na noite deste sábado, 2.



Além disso, outro paciente denuncia que o estacionamento da unidade de saúde não tem conexão com a emergência e não há serviço social à noite. "Só saindo do hospital a pé para chegar na emergência", relatou o usuário.

O HBA possui uma emergência ortopédica em separado, que é administrada pela Ortoped. No entanto, planos como a Cassi, que são ligados ao Banco do Brasil e são atendidos pelo HBA, mas não pela Ortoped, precisam entrar na emergência geral ao invés da específica.

Em nota, o Hospital da Bahia informou que a emergência do hospital conta com médicos ortopedistas 24 horas e que não havia urologista na escala de plantão na noite deste sábado.