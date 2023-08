Vacinação Antirrábica deve atender mais de 200 mil cães e gatos

Mais uma edição da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal de Salvador começou na segunda-feira, 31. O foco da mobilização, que acontecerá até o dia 8 de setembro, tem como tema “Proteja seu Amiguinho com uma Dose de Amor” e pretende garantir acesso à dose através da oferta em pontos estratégicos da capital baiana para evitar o contágio da raiva entre animais. A meta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é imunizar 249 mil caninos e felinos na cidade.



A estratégia de intensificação quer proteger os cães e gatos a partir de três meses de idade, e conta com mais de 90 locais de imunização pela cidade. Ao longo do mês, estão sendo disponibilizados pontos itinerantes, drive-thru, pontos fixos em centros comerciais com grande circulação, além das 100 salas de vacina nos postos de saúde.

Locais de vacinação e orientações – A lista de postos itinerantes e unidades de saúde que aplicam a vacina antirrábica pode ser conferida no site. Nas unidades de saúde, a vacinação acontece sempre de segunda à sexta-feira, das 8h às 14h.

O sistema drive-thru e os pontos fixos em centros comerciais serão iniciados neste sábado, 5, e domingo, 6. Serão cinco shoppings e uma instituição de ensino superior envolvidas. A divulgação com endereço e horários será realizada em breve.

Para o sistema drive-thru, os tutores devem levar seus animais dentro do carro, com coleira e guia, ou em caixas apropriadas para evitar fugas e acidentes. O ideal é que, além do condutor do veículo, tenha uma pessoa para conter o animal durante a vacinação

Os animais não devem ser vacinados pela janela, tendo a porta do carona ou traseira aberta para a realização da imunização. A vacinação de cães de grande porte deve ser realizada fora do veículo para a segurança do vacinador e do tutor. Nesses animais é aconselhável o uso de focinheira