Vacinação contra Covid-19 será intensificada para o carnaval | A TARDE

Para ampliar a proteção de foliões turistas e baianos contra a Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador vai intensificar a oferta do imunizante em locais estratégicos, como pontos turísticos da capital baiana.

A ação, que acontece em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), será entre os dias 17 de janeiro à 06 de fevereiro, período que antecede os dias oficiais da folia momesca. A abertura da estratégia acontecerá nesta quarta-feira, 17, no mercado Modelo.

As equipes de saúde estarão mobilizadas em pontos volantes com o carro do “Zé Gotinha” e com pontos fixos em locais de grande circulação. O reforço da bivalente estará disponível para os grupos prioritários de idosos com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; imunossupressos com 12 anos ou mais – é necessário ter um intervalo de 6 meses desde a última dose. Os demais públicos do grupo prioritário, à exemplo de trabalhadores da saúde ou pessoas com comorbidades devem respeitar o intervalo de 1 ano. Para ter acesso a dose será necessário apresentar Cartão SUS, RG e caderneta de vacina.

A vice-prefeita e titular da pasta, Ana Paula Matos afirma que será mais uma oportunidade de se proteger contra o vírus antes de cair na folia. “Essa ação assegura os cuidados à curto e longo prazo com o estímulo de se proteger e preservar a vida do próximo. A imunização resguarda o sistema imunológico para não sofrer os impactos graves em caso de contaminação, uma vez que, o vírus segue em circulação. Até o carnaval, temos a cidade com inúmeras festas e ensaios, ambientes com aglomeração, e para evitar possíveis surtos da doença estamos levando a vacina para locais acessíveis”.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, destaca que a ação visa garantir a ampliação da cobertura vacinal. “Quanto mais pessoas vacinadas, menor a chance de circulação do vírus que causa a Covid-19. Precisamos garantir que, mesmo com as aglomerações, não haja aumento de casos da doença. Esse trabalho em parceria com o município é essencial para termos sucesso no combate à Covid-19”, afirma Roberta Santana.

Programação:

17 de janeiro

Pontos volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Ribeira (14h às 16h)

Farol da Barra (08h às 12h)

Porto da Barra (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Santo Antônio Além do Carmo/ Pelourinho (16h às 20h)

Pontos fixos

Ferreira Costa (09h às 16h)

Gbarbosa do Costa Azul (09h às 16h);

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

18 de janeiro

Pontos volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Clube Espanhol (08h às 12h)

Ondina Apart Hotel (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Pontos fixos

Ferreira Costa (09h às 16h)

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

19 de janeiro

Pontos Volantes

Praça da Igreja do Bonfim (08h às 12h)

Ponta do Humaitá (14h às 16h)

Vila Caramuru (Rio Vermelho) – 08h às 13h

Farol da Barra (13h às 16h)

Sereia de Itapuã/ Stella Maris/ Praia do Flamengo/ Aeroporto (09h às 16h)

Pontos fixos

Gbarbosa do Costa Azul (09h às 16h)

Ferreira Costa (09h às 16h)

Estação Rodoviária (09h às 16h);

Shopping Bela Vista (09h às 16h)

20 de janeiro

Volante

Farol e Porto da Barra (08h às 14h)

Terminal Náutico/ MAM (08h às 14h)

Praça do Bonfim/Monte Serrat/ Ponta do Humaitá/ Ribeira (08h às 14h)

Praia do Flamengo/ Sereia de Itapuã (08h às 14h)

21 de janeiro

Vila Caramuru - Rio Vermelho (08h às 14h)

Santo Antônio Além do Carmo- Pelourinho- Saúde (08h às 14h)

Praça do Bonfim/ Monte Serrat/ Ponta do Humaitá/ Ribeira (08h às 14h)

Aeroporto/ Lagoa do Abaeté (08h às 14h)