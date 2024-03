Vacinação contra dengue e covid-19 acontecem neste domingo, 25 | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, em parceria com o Projeto Salvador Boa Praça, segue realizando a vacinação de combate a dengue e Covid-19 neste domingo, 25.

A ação ocorre na Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, das 9h às 16h.

A vacina contra dengue será ofertada para o público-alvo formado por pré-adolescentes de 10 e 11 anos; e contra a covid, para adultos e crianças, seguindo as normativas do Ministério da Saúde.

“Esta parceria facilita o acesso a todos que não podem comparecer em uma unidade de saúde durante a semana para se imunizar, devido às ocupações da rotina semanal. A população pode aproveitar o passeio com a família, se divertir com as atrações do evento e garantir a sua vacinação no mesmo local. É um cuidado ampliado em prol da saúde para todos. Vacina salva vidas e nossa função é facilitar este acesso para os soteropolitanos”, destaca a vice-prefeita e secretária da Saúde , Ana Paula Matos.

Para receber a dose, deve ser apresentado documento de identificação com foto, cartão SUS de Salvador e caderneta de vacinação. Com relação à vacina contra a dengue, a aplicação será feita somente para residentes em Salvador, na presença dos pais ou responsáveis legais, garantindo um acompanhamento adequado e a segurança das crianças e adolescentes.