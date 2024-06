Vagas para ambulantes do São João de Salvador esgotam em 24 horas | A TARDE

As 460 vagas disponibilizadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), por meio do SineBahia, a ambulantes que desejam trabalhar no São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador, foram ocupadas na quarta-feira, 29, primeiro dia de cadastro da etapa inicial do processo.

Inicialmente, as inscrições aconteceriam até esta quinta-feira, 30, mas, ainda na manhã de ontem, foi atingido o número de vagas disponíveis, inclusive para o cadastro de reserva. Os candidatos às vagas preencheram um formulário online que foi disponibilizado no perfil do SineBahia nas redes sociais.

Ao todo, foram disponibilizadas 460 vagas, sendo 300 para ambulantes e 160 para as demais modalidades: barraqueiros (80), carrinhos de alimentação (60), baianas de acarajé (10) e baleiros (10). O número é maior que o disponibilizado no ano passado, quando foram abertas 400 vagas para trabalhar na mesma festa.

A próxima fase do processo de credenciamento acontece nos próximos dias 6 e 7 de junho, quando os candidatos inscritos deverão comparecer na Unidade Central do SineBahia, no Terminal de Pituaçu, das 7h às 17h, para entregar os documentos de identificação pessoal oficial com foto (como o RG, CNH, Carteira de Trabalho ou outros) e CPF.

O requisito para ser um candidato às vagas abertas é ser maior de 18 anos; o principal critério de seleção é a ordem de inscrição.

Os festejos juninos no Parque de Exposições vão acontecer nos períodos de 13 a 15 de junho (Santo Antônio), 21 a 24 de junho (São João) e 29 e 30 de junho (São Pedro) e 01 e 02 de julho.

É importante destacar que apenas ambulantes credenciados terão acesso ao Parque de Exposições com os seus materiais. Os credenciados receberão crachás, uma pulseira para cada dia do evento, coletes e vale autorização para kit isopor (para os vendedores de bebidas). Uma equipe técnica da Setre fará o controle da entrada e da possível substituição de itens avariados.



