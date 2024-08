Vai dar praia? Confira previsão do tempo em Salvador neste fim de semana

Praia de Piatã em Salvador (ilustração) - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

A praia pode ser uma das opções de lazer para o soteropolitano neste fim de semana. É o que indica a previsão tempo divulgada pela Defesal Civil nesta sexta-feira, 19. Segundo a Codesal, no sábado, 20, a previsão é e céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. A probabilidade de ocorrer a precipitação é de 30%.

Já no domingo, 21, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia e probabilidade de chuva é de 60%. As temperaturas devem variar entre 22 °C (mínima) e 28 °C (máxima).