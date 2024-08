02/08/2024 às 13:08 - há XX semanas | Autor: Da Redação SALVADOR Vai dar praia? Veja previsão do tempo em Salvador neste fim de semana Máxima de temperatura nos dois dias é de 27ºC

Previsão é de céu aberto ou parcialmente nublado SALVAMAR E MARINHA FAZEM ALERTAM PARA BANHO E NAVEGAÇÃO NO MAR NESTE PERÍODO DE CHUVA Visando o período mais intenso de chuva, a Salvamou fez um alerta aos banhistas que adoram um desafio e não dispensam uma ida à praia, mesmo diante das atuais condições. Nos últimos dias, os agentes da Salvamar relataram algumas ocorrências, e a Marinha do Brasil também registrou incidentes. Na foto:pessoas aproveitam o sol no porto da barra em salvador que saiu depois de tantos dias com chuvas fortes em Salvador. Foto:Denisse Salazar /AG. A TARDE Data: 10/04/2024 - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

O fim de semana em Salvador deve ser de céu claro, principalmente para aqueles que queiram aproveitar uma praia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo boletim metereológico da Defesa Civil (Codesal). De acordo com o informativo, o sábado deve ser de céu claro a parcialmente nublado com rajadas de vento e menos de 40% de chance de chuva fraca e por vezes moderada, principalmente durante o início da manhã. Já no domingo, a situação é bastante parecida, com céu claro a parcialmente nublado e rajadas de vento, mas com apenas 20% de chances de chuva fracas e isoladas a qualquer hora do dia. A máxima de temperatura nos dois dias é de 27ºC. No entanto, a mínima no sábado é de 24ºC, enquanto no domingo é 23ºC.

