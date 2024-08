Vai dar sol? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

No domingo a previsão é de 10% de chuva fraca - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O final de semana se aproxima e o soteropolitano já fica ne expectativa se vai poder curtir uma praia. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta-feira, 26, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 21°C (mínima) e 28°C (máxima).

Ainda segundo o INMET, no sábado e domingo o céu também fica claro a parcialmente nublado com chances de até 20% e 10% de chuvas, respectivamente, a qualquer hora do dia.