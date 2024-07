Vai ficar em Salvador? Confira a previsão do tempo para o São João

Tempo permanece firme pelo meno até domingo - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Não deu para viajar? Pelo menos a previsão é de tempo bom para o próximo os próximos dias. Segundo os dados divulgados pelo sistema meteorológico da prefeitura de Salvador, o tempo chuvoso pode aparecer somente no domingo.

Nesta sexta-feira, 21, a previsão é de céu claro, a parcialmente nublado, com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Já para o sábado, 22, o céu fica parcialmente nublado, com chances de até 30% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No domingo, as chances de chuva aumentam para 60%, sendo fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.