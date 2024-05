Vandalismo em equipamentos públicos deu prejuízo de mais de R$ 800 mil | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip/ Semop) realizou nesta quinta-feira, 16, uma operação de manutenção na Praça do Campo Grande. O serviço contou com a instalação de 12 postes de nove metros, 24 luminárias em LED e 50 projetores.

O trabalho foi feito para a reposição de equipamentos vandalizados para o restabelecimento da iluminação pública no local. Na região, vândalos agem frequentemente, furtando cabos, derrubando postes, vandalizando caixas, fontes e todo o mobiliário público.

Dor de cabeça

Os atos criminosos causam prejuízo ao erário e resultam em vias apagadas e cabos expostos, gerando transtornos e riscos à população. Em dezembro, a Dsip investiu R$550 mil na manutenção geral da Praça do Campo Grande, com trocas de luminárias, recuperação de fontes luminosas e substituição de postes.

Antes do Carnaval, em fevereiro, toda rede de iluminação pública foi revisada, realizando a reposição de equipamentos danificados. Desta vez, o investimento para restabelecer a iluminação do local é de aproximadamente R$180 mil.

“Em seis meses, já foram gastos mais de R$800 mil reais, em decorrência de ações dos vândalos. Com esse valor, poderíamos iluminar 30 quadras e campos ou ampliar a iluminação com mais de 500 pontos. Infelizmente, os atos são crescentes e a população é a maior prejudicada”, disse ngelo Magalhães, diretor da Dsip.

A Dsip vem desenvolvendo um projeto com tecnologia capaz de inibir definitivamente essas ações criminosas. Uma equipe técnica estuda alternativas que dificultem os atos de vandalismo na região. O órgão também disponibiliza canais de comunicação para denúncias de casos de furtos e informações sobre apagões. A população pode entrar em contato através do 156, e Fala Salvador (site e aplicativo). Em casos de urgência, a Dsip dispõe do WhatsApp (71) 99946-3923.

Publicações relacionadas