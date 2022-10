Varandas Boteco traz conceito 'local bar' para Caminho das Árvores

Um novo local para aproveitar com os amigos, o Varandas Boteco Salvador traz o conceito de “local bar” para o bairro do Caminho das Árvores. O Complexo Gastronômico ainda contará com um EMPÓRIO Artesanal, uma Quentinha de Afeto Personalizada e um Delivery Sustentável/Social.

O espaço do Varandas permite também a realização de eventos privados, como almoço de negócios e aniversários, disponibilizando uma super equipe treinada de muita qualidade que se encontra na casa. O Projeto arquitetônico é assinado pela arquiteta Natalia Coelho e conta com modernidade e sobriedade, sem perder o clima de "Botequinho Arrumado" como carinhosamente alguns clientes chamam.

O cardápio é focado na Comida Afetiva Regional, com Petiscos Tradicionais que não podem faltar em um bom "botequim". Às sextas, tem comida baiana; aos sábados, tem feijoada; e aos domingos, tem rabada.

Em breve, o Varandas passará a servir Almoço Executivo de segunda quinta-feira, das 11h às 15h.