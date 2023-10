Vazamento em adutora deixa bairros de Salvador sem água neste sábado | A TARDE

Bairros de Salvador estão sem água neste sábado, 14, após um vazamento qu ocorreu na adutora que alimenta o reservatório da Fazenda Grande. Segundo a Embasa, foi verificado na madrugada de sexta-feira, 13, baixa pressão na adutora. Técnicos passaram o dia investigando pontos da rede para identificar o problema e encontraram um grande vazamento. O trecho foi isolado para a correção.

A Embasa informou que a retomada do serviço está sendo gradativa em Stella Maris, Praia do Flamengo, Itapuã, Bairro da Paz, Piatã e grande parte de Mussurunga. Ainda estão temporariamente com fornecimento de água interrompido São Cristóvão, Jardim das Margaridas e uma pequena parte de Mussurunga para possibilitar o conserto.



Outros moradores ainda aguardam pelo abastecimento de água. A Embasa informou que não há previsão para a conclusão do conserto, devido as interferências de redes de outros serviços públicos.