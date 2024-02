Veículo do Exército bate em árvore no Vale de Nazaré | A TARDE

Um veículo do Exército Brasileiro, modelo caminhonete, bateu em uma árvore, na manhã desta segunda-feira, 5, na região do Vale de Nazaré, em Salvador. De acordo com informações da Rede Bahia, o motorista perdeu o controle do carro e subiu no canteiro central.

Ainda de acordo com as informações, o carro era ocupado por dois militares, que não ficaram feridos.

Com o impacto, a árvore ficou caída na pista e ocupa uma faixa da via. O trabalho para remoção já foi iniciado por uma equipe da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).