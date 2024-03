Veja bandidos roubando moto em movimento em Salvador | A TARDE

Um vídeo em que o Portal A Tarde teve acesso mostra três homens em duas motos roubando um outro motociclistas em Salvador. O crime foi registrado na noite de domingo, 17, na avenida Silveira Martins, no Cabula.



O flagrante foi feito por uma câmera de segurança instalada no veículo de um motorista por aplicativo e mostra a vítima sendo abordada por um dos criminoso. Ele 'fecha' a passagem do motociclista que parece não entender a ação.



O vídeo não mostra, mas dois criminosos, em outra moto, encurralam a vítima que é obrigada a parar. O homem teve o veículo levado. A ação aconteceu no meio da avenida que registrava movimento intenso de carros. A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar os criminosos, nem a moto.



Veja a ação: