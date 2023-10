Veja: bombeiros imobilizam homem que subiu no teto do metrô

Nove profissionais do Corpo de Bombeiros conseguiram imobilizar o homem que estava no teto da Estação Metrô da Rodoviária de Salvador desde a madrugada desta segunda-feira, 9. De acordo com informações de populares, o homem subiu na cobertura durante a madrugada e foi identificado após começar a atirar objetos contra os carros na pista.

"Ele estava muito agitado, muito agressivo, possivelmente sob efeito de drogas. Não aceitava negociação. Tivemos que encurralar ele e conter fisicamente. Ele foi imobilizado e resgatado com segurança", disse o major Joildo, do Corpo de Bombeiros. O homem foi regulado e levado para o hospital psiquiátrico Juliano Moreira.

A princípio a ocorrência foi atendida pela polícia militar. De acordo com o Agnaldo Ceita, tenente-coronel do 18º Batalhão, os policiais foram acionados após o homem atirar objetos na pista.

"As 4h30 da manhã recebemos a informação que ele estava no teto e atirando objetos na pista. Houve Intervenção da 35ª CIPM, que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e da SAMU. Esse homem apresenta surto e não demonstra qualquer tipo de interação com o grupo que tenta negociar o seu resgate", disse o oficial.

Questionado sobre a identificação do indivíduo, o policial explicou que a mesma deve ser realizada pelo hospital psiquiátrico, juntamente com a família do rapaz.

Agentes da Transalvador bloquearam três vias da Av. ACM, sentido Ligação-Iguatemi-Paralela, mas já foi liberado após o resgate do homem. A CCR Metrô não informou como o jovem conseguiu ter acesso ao teto da estação durante a madrugada. Por ter apresentado um surto psicótico, a polícia informou que o homem não deve responder por nenhum crime.

Veja o homem no teto da estação:





Leitor A Tarde