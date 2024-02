Veja facção cobrando taxa para moradores de condomínios de Salvador | A TARDE

Os moradores e comerciantes da Lagoa da Paixão, em Valéria, Bosque das Bromélias, no Jardim das Margaridas, e da Fazenda Grande II, em Cajazeiras, foram surpreendidos com um comunicado escrito feito por traficantes que anunciaram a cobrança de taxa que seria uma espécie de garantia de segurança para a população.

A denúncia foi feita por um morador do Conjunto Residencial Fazenda Grande 2 - Pedra de Xangô, que fez um vídeo relatando a ação dos criminosos. No comunicado deixado nos apartamentos, a facção faz ameaças:

"Estamos vindo através deste comunicado informar que todos os moradores do Conjunto Residencial Fazenda Grande 2 - Pedra de Xangô, Conjunto Lagoa da Paixão, Bosque das Bromélias, pagar R$ 200,00 (duzentos reais) por apartamento e R$ 500,00 (quinhentos reais) por ponto comercial. Aqueles que não contribuir, será expulso do apartamento e ponto comercial da comunidade, as cobranças será realizada por "de menor". Evite perder seu apartamento, seu comércio. Só lembrando que "X9", polícia na comunidade é morte, sem massagem", diz a carta.

Após receber a "correspondência", o morador, aterrorizado, pede providências. "Chamando atenção da imprensa, polícia, Caixa Econômica Federal para que prestem atenção nisso. Eu peço que vocês compartilhem, porque o tráfico de drogas está cobrando aluguel, tanto de comerciantes, como de moradores. Se não pagar é expulso do apartamento aqui do Minha Casa, Minha, Vida".

Confira o vídeo: