Veja mudanças no trânsito durante festejos de 2 do Julho em Salvador

Modificações acontecem principalmente em Pirajá, Lapinha e Campo Grande - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

As comemorações à Independência do Brasil na Bahia, celebrada na próxima terça-feira (2), vão provocar alterações no trânsito da capital baiana. As modificações acontecem em locais como Pirajá, Lapinha e Campo Grande, onde acontecem os rituais cívicos, e também nos bairros do Comércio, Boca do Rio e Barra, em decorrência de eventos relacionados à celebração.

A Transalvador montou uma operação especial para otimizar a fluidez do trânsito e garantir segurança na circulação de pedestres, com a participação de cerca de 110 agentes.

Na segunda-feira (1º), devido à chegada do Fogo Simbólico em Pirajá, o estacionamento de veículos fica proibido na Rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Pantheon, das 7h às 19h.

Já na terça-feira (2), ponto alto dos festejos com a realização dos cortejos cívicos no Centro da cidade, o estacionamento e o tráfego de veículos serão interditados a partir da meia-noite nas vias por onde passa o desfile:

- Largo da Lapinha

- Corredor da Lapinha

- Largo da Soledade

- Ladeira da Soledade

- Rua São José de Cima

- Rua Emídio dos Santos

- Rua dos Perdões

- Largo da Quitandinha do Capim

- Rua dos Adobes

- Ladeira do Boqueirão

- Rua Direta de Santo Antônio

- Largo da Cruz Pascoal

- Rua do Carmo

- Rua do Passo

- Largo do Terreiro de Jesus

- Praça da Sé

- Rua da Misericórdia

- Praça Municipal.

Ainda na terça (2), a partir das 5h, os veículos serão desviados da Estrada da Liberdade para a Rua Pero Vaz. No bairro do Barbalho, das 6h às 15h, o trânsito terá sentido duplo na Rua Emídio dos Santos, no trecho entre a rua Professor Viegas e a Travessa Emídio dos Santos, e a Rua Professor Palma terá inversão do sentido de tráfego.

Os veículos não poderão estacionar a partir das 5h, e nem circular a partir das 13h, na Praça Municipal, Rua Chile, Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro (São Bento, São Pedro/Piedade/Rosário/Mercês/Passeio Público) e na Praça 2 de Julho (Campo Grande).

Para a passagem do Fogo Simbólico, a partir das 14h, haverá a interdição progressiva do tráfego nas seguintes vias:

- Praça General Labatut (saída)

- Estrada Campinas de Pirajá

- Rua da Bolívia

- Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô)

- Viaduto dos Engenheiros (alça acesso ao Dique)

- Avenida Vasco da Gama

- Avenida Presidente Costa e Silva

- Praça Doutor João Mangabeira

- Avenida Vale dos Barris

- Avenida Professor Paulo Almeida (contrafluxo)

- Rua Félix Mendes

- Rua Comendador Alves Ferreira

- Avenida Leovigildo Filgueiras

- Largo do Campo Grande (chegada).

Haverá a proibição da circulação de veículos, a partir das 13h do dia 2, nas seguintes vias:

- Praça Municipal

- Rua Chile

- Praça Castro Alves

- Avenida Sete de Setembro (São Bento/São Pedro /Piedade/Rosário/Mercês/Passeio Público)

- Largo do Campo Grande.

Será estabelecido um corredor especial de tráfego, no dia 2, exclusivamente aos credenciados, nas seguintes vias:

- Avenida Anita Garibaldi

- Dique do Tororó

- Rua Djalma Dutra

- Dois Leões

- Estrada da Rainha

- Largo do Queimadinho

- Rua Campos França (contrafluxo).

Barreiras

Para impedir a passagem de veículos e ordenar o trânsito, ao todo, serão colocadas 32 barreiras, entre fixas (BF) e móveis (BM). As barreiras fixas serão colocadas a partir das 22h da segunda-feira (1º). Já no dia 2 de julho, os agentes colocarão barreiras móveis em outros 14 pontos, a partir das 13h.

O acesso aos residentes e domiciliados nas vias interditadas está assegurado mediante comprovação de endereço. Além dos veículos destinados aos serviços públicos, como ambulâncias e viaturas, só terão acesso ao local das festividades os automóveis que apresentarem a credencial de Trânsito Livre fornecida pela Transalvador. O tráfego voltará à normalidade assim que os serviços de limpeza nos locais citados forem concluídos.