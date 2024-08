Veja o momento que caminhão de lixo despenca em Salvador; motorista morreu

Acidente aconteceu em Pirajá - Foto: Reprodução

O acidente que vitimou o motorista Antônio Pacheco de Souza, de 65 anos, no bairro de Pirajá, em Salvador, no domingo, 5, teve imagens de câmeras de segurança reveladas. O momento em que o veículo da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) despenca em outra rua foi registrado. As imagens impressionam (Assista abaixo).

O acidente aconteceu após o motorista de caminhão de lixo ter um mal súbito. Ele perdeu o controle do veículo, que acabou tombando. Durante o ocorrido, um agente de coleta também estava no veículo, mas conseguiu sair antes do caminhão tombar, informou a Limpurb.

O agente foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para um hospital. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

Já Antônio Pacheco de Souza, que deixou dois filhos, foi sepultado no domingo, no Cemitério Baixa de Quintas, no bairro de Cidade Nova, em Salvador.

Por meio nota, a Limpurb lamentou o falecimento do motorista e informou que presta apoio à família.

Assista o momento do acidente: