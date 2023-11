Veja trajeto de assassino após matar dentista em Salvador | A TARDE

O homem suspeito de matar o dentista Lucas Maia de Oliveira, de 36 anos, fez um percurso de pouco mais de uma hora, entre o prédio Celebration Garibaldi, no Rio Vermelho, e o local onde o carro foi abandonado, na avenida Vasco da Gama.

Segundo o pai da vítima, Lourenço Sampaio, imagens das câmeras de segurança mostram que o indivíduo teria passado cerca de 40 minutos no estacionamento do edifício, entre 1h30 e 2h10. Ele deixou o local e abandonou o veículo por volta das 3h15.

De acordo com o rastreamento do automóvel, modelo Chevrolet Nivus, o criminoso deixou a avenida Cardeal da Silva, passou pelo Hospital Jorge Valente e percorreu bairros como Federação, Engenho Velho de Brotas e passou pela Fundação Pierre Verger. O carrol foi largado na Vasco da Gama próxima do Vale da Muriçoca.

Diversos pertences pessoais de Lucas teriam sido levados pelo suspeito. Ele teria colocado tudo dentro do carro e descarregado o automóvel em algum ponto antes de abandoná-lo. O veículo foi encontrado já sem nenhum objeto.

O corpo de Lucas Maia foi enterrado na tarde de domingo, 26, na cidade de Santo Antônio de Jesus, na região do Recôncavo Baiano.