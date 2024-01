Vencedores da Mega da Virada de Salvador sacam mais de R$ 117 milhões | A TARDE

Os sortudos que levaram o prêmio principal da Mega da Virada deste ano já retiraram o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas ganhadoras receberam R$ 117.778.204,25 cada uma. Ao todo, o concurso teve cinco apostas vencedoras e um prêmio total de R$ 588.891.021,22.

De acordo com o banco, inclusive os ganhadores de Salvador que participaram do bolão de seis cotas já fizeram o resgate. O último ganhador da capital baiana apareceu para retirar sua parte na quarta-feira, 03, — os demais já haviam sacado a bolada. A aposta foi feita na casa lotérica RCR Loterias, localizada dentro do Atakadão Atakarejo, na Estrada das Barreiras, na Engomadeira.

Além disso, houve 1.996 apostas com cinco acertos, que vão receber R$ 70.083,58 cada uma. Com quatro acertos, foram 164.379 apostas ganhadoras, e cada uma vai resgatar R$ 1.215,71.



Segundo as regras, o apostador da Mega-Sena tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não o faça, perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).