Vendedor ambulante é morto com golpes de faca durante discussão

Um vendedor ambulante, identificado como Matheus Isaias Franca Monteiro, de 29 anos, morreu após ser esfaqueado na avenida Sete de Setembro, em Salvador, na sexta-feira,1º. Ele teria sido atacado durante uma discussão que aconteceu próximo ao relógio de São Pedro, no centro da capital baiana.

Matheus foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídio e Proteção Pessoa (Silc/DHPP), expediu as guias de perícia e remoção do corpo. A autoria e motivação do crime são apuradas pela a 3ª Delegacia de Homicídios Baía de Todos-os-Santos (DH/BTS).