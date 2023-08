Vereador de Salvador justifica tiroteio em festa: "Inimigo agindo"

O vereador Átila do Congo (Patriota) falou ao Portal A TARDE sobre o tiroteio ocorrido durante festa clandestina, na noite de domingo, 20, realizada no bairro de Alto dos Coutos, em Salvador.

Informações preliminares apontavam que o evento teria sido promovido pelo edil. Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, Átila confirmou sua participação e explicou o que teria motivado o ocorrido.

"Isso foi o inimigo agindo", disse o vereador, que contou ainda ter visto o momento em que a confusão começou: "Quando o evento já tinha terminado, dois homens brigaram e o que apanhou estava armado", completou.

O tiroteio foi marcado por seis pessoas baleadas, sendo que um casal morreu. Uma criança de dois anos também teria sido atingida pelos disparos.

As vítimas dos disparos foram identificadas como Edvanílson de Jesus Alcântara e Lúcia Cristina Silva dos Santos, de 23 e 39 anos, respectivamente.

O caso

Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que as equipes foram acionadas na noite de domingo, 20, para averiguar a denúncia de disparos de arma de fogo na rua 2 de Julho, próximo ao final de linha de Alto de Coutos.

Ao chegarem, os PMs se depararam com um evento clandestino com presença de trio elétrico. De acordo com populares, os disparos teriam ocorrido após um desentendimento entre pessoas que participavam da festa.

As demais pessoas alvejadas foram socorridas para unidade de saúde da região. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.