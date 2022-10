Vereadora denuncia impactos sociais das demolições no Tororó

A vereadora Maria Marighella (PT) denuncia que a Prefeitura de Salvador tem ameaçado a permanência de moradores do Tororó, que precisam viver em maio a entulhos de demolições no bairro. A informação é do “Portal Massa!”, que entrevistou a edil e moradores da região soteropolitana.

Segundo a reportagem, o transtorno acontece desde 2017, quando a cidade ainda era comandada pelo candidato ao governo ACM Neto (União Brasil). Isso porque o local é classificado como uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) e por lá será realizada a construção de um shopping com a concessionária Nova Lapa.

“A questão do Tororó é um conflito muito central por ser uma Concessão Público-Privada, para gestão de uma estação de transbordo, que deveria ter como princípio melhorar à condição de vida de uma população, sobretudo aquela diretamente impactada e que no meio do processo de concessão, aparece um projeto de shopping, num território que já tem outros dois shoppings. Um estacionamento de um shopping como justificativa para remoção forçada de famílias numa área de ZEIS, onde se deveria promover a moradia digna e segurança na posse”, disse Marighella ao “Portal Massa!”.

A reportagem retoma ainda uma declaração do prefeito Bruno Reis (União Brasil) de outubro de 2021, quando o chefe do Executivo soteropolitano confirmou que as demolições no Tororó são para a construção do centro de compras e a implementação de uma via do BRT no local.

"As demolições foram necessárias para a gente iniciar a segunda etapa do BRT, que vai da Estação da Lapa à Cidade Jardim e encontrar com a primeira que está praticamente pronta e a terceira que ficará pronta em fevereiro. Espero até o final de novembro iniciar a obra. Ali no Tororó será feito um pátio para integrar o BRT com a Estação da Lapa".