Veterinário alerta que tempo chuvoso afeta a respiração de animais | A TARDE

As últimas semanas foram de chuvas intensas em Salvador. Com isso, a falta de estrutura em determinadas localidades, pode causar alagamentos, que representam um risco para a saúde, tanto das pessoas quanto dos animais. A água da chuva ao entrar em contato com esgoto, bocas de lobo, entre outros pontos sujos, pode causar o transbordo e tornar a água contaminada com diversas bactérias.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o médico veterinário, Marcos Adriano Torres, disse que a doença mais recorrente nos pets neste período de chuvas é a leishmaniose, uma “zoonose, na qual o mosquito pode picar o humano e depois picar o animal”, considerada de risco a saúde pública. De acordo com o veterinário, a leishmaniose pode causar vômitos, diarreia, lesões na pele do animal, fraqueza e perda de peso. Para esse caso, Torres recomenda a aplicação da vacina contra a enfermidade do animal.

Além da leishmaniose, os pets podem ser afetados com dermatites e algumas infecções respiratórias, assim como a própria imunidade, por causa do frio e umidade. “As infecções virais e bacterianas são comuns nos cães e gatos e vai afetar a respiração dos animais. O animal vai tossir, ter secreção nasal e isso pode contaminar outros animais que estejam perto, como em abrigo”, explica o especialista.

Torres diz que por isso, é importante a vacinação contra a doença, além de outros cuidados. “Evitar exposição prolongada ao frio e umidade, usar toalha e secador no animal, para justamente não causar esses resfriados básicos, principalmente em raças que tem uma pelagem mais longa como o golden retriever e husky siberiano”.

“Tem algumas marcas de coleiras e uma espécie de repelente que vai evitar isso [contaminação], mas a transmissão vai aumentar por causa do aumento da população do mosquito”, afirmou Torres.

O veterinário ainda alerta para cuidados com os animais em áreas com muito verde e plantas, caso de sítios e localidades afastadas da região metropolitana. “Quando tem chuva aumenta a produção de plantas tóxicas. Às vezes o tutor não tem conhecimento e deixa o animal comer planta na rua, que pode ser inofensiva, e o animal vir a vomitar, mas pode ser uma planta tóxica que venha causar hemorragia no animal e até a morte”, explica. No entanto, salienta que doenças parasitárias não são comuns.