Alagamentos acendem alerta para riscos de doenças infectocontagiosas | A TARDE

As constantes chuvas que tem atingido a cidade de Salvador têm resultado em uma série de alagamentos por toda a cidade. Para além dos prejuízos já conhecidos, como estruturais, financeiros, de mobilidade, entre muitos outros, ainda existem as questões voltadas à saúde pública, como as doenças infectocontagiosas.

Em contato com o Portal A TARDE, o médico infectologista Robson Reis deu um destaque especial para a leptospirose, que é uma doença transmitida através da urina do rato. O contato com a chuva pode fazer com que seres humanos tenham contato com a bactéria e sendo contaminados.

"A bactéria pode penetrar na pele dessa pessoa e desenvolver a doença. A bactéria pode penetrar através da pele ou, se essa água tiver contato com a mucosa do olho, boca ou nariz, através dessas regiões. O paciente pode vir apresentar quadros leves, mas ele pode também apresentar quadros graves, como disfunção renal, pode apresentar sangramentos, distunções orgânicas e, infelizmente, vir à óbito por conta dessa doença", explicou.

Robson também pontuou o aumento nos casos das dermatosas, conhecida com doenças de pele, que são potencializadas pela falta de saneamento básico e também pelo descarte inaquedato do lixo. Essa condição, somada com as fezes dos animais e as áreas alagadas, podem propiciar as doenças 'fúngicas ou bacterianas'.

"Ainda tem o risco daquelas pessoas que acabam brincando, utilizando essas áreas de alagamento como locais de recreação, mas talvez as pessoas não saibam que isso existe um risco grande de contrair essas doenças e, principalmente também, doenças diarreicas bacterianas, pois essa essa água vai ter contato com a mucosa do olho, da boca, do nariz, e o risco de contrair essa doença é maior ainda", ressaltou Robson.

Como se prevenir

Diante do cenário preocupante, faz-se necessário manter o alerta ligado a todas as possibilidades de contaminação. Para isso, algumas medidas consideradas preventrivas podem ser adotadas pela população, de modo a evitar uma disseminação ainda maior dessas doenças.

Pessoas que venham ter a necessidade de transitar por algum motivo por áreas alagadas, é importante que elas possam se proteger, utilizando calçados e roupas adequadas. No entanto, o ideal é evitar transitar por essas áreas.

"Caso teve contato com essas áreas alagadas e venha desenvolver febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas, vômitos ou diarreia, importante procurar o serviço de saúde e informar ao profissional ali que for lhe atender que você teve contato com esse tipo de água", completou.