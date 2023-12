Via do Pelourinho é liberada após cinco meses de interdição | A TARDE

Interditada há cinco meses e 15 dias, pela Superintendência de Trânsito de Salvador, Transalvador, a pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Iphan, para procedimento de restauração de um pináculo da torre direita da Igreja São Francisco, A Rua de São Francisco, no Pelourinho, centro de Salvador, foi reaberta para tráfego de veículos, nesta terça-feira, 5.

A reabertura da via ocorreu após operação para retirada do objeto que apresentava risco para a população. Na época da interdição, através das redes sociais a administração da igreja informou que, a movimentação constante de veículos no local poderia ocasionar transtornos.

Mesmo om o bloqueio, o templo religioso não foi interditado. As atividades e visitação da Igreja e Convento de São Francisco aconteceram normalmente.

Participaram da operação de retirada a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), Codesal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Ipahn), SEMAN, SEMOP, Prefeitura-Bairro do Centro Histórico e Transalvador.

A partir desta quarta-feira,6, a prefeitura inicia a programação natalina, da capital, com um desfile com mais de 750 artistas, carros alegóricos e grupos musicais, saindo da Rua Chile e seguindo pelas ruas e praças do Centro Histórico.