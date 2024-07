Via entre Vila Laura, Rótula do Abacaxi e Bonocô está 65% concluída

Ligação viária entre Vila Laura, Rótula do Abacaxi e Bonocô alcança 65% de obras concluídas - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

As obras de construção da nova ligação viária entre as ruas Armando Tavares, na Vila Laura, e Luís Negreiro, em Santa Teresa, nas proximidades da Rótula do Abacaxi, alcançaram a marca de 65% de execução. A ideia da intervenção, visitada nesta segunda-feira, 15, por uma comitiva de gestores municipais, é diminuir o tempo de deslocamento entre os locais.

Com investimento de mais de R$ 7 milhões, a via terá tráfego em mão-dupla, sendo uma faixa em cada sentido, e abrange aproximadamente 700 metros de extensão. Neste momento, estão em execução serviços de terraplenagem, contenção de encostas em gabião e implantação de galeria de sistema de drenagem.

Após a conclusão desta fase, serão feitos pavimentação, passeios, instalação de iluminação em LED e urbanização de toda a área. Além disso, haverá ciclovia para facilitar a locomoção de ciclistas que passarem pelo trecho, assim como equipamentos de saúde e parque infantil.

A construção da ligação viária é coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e foi uma das solicitações mais votadas pelos moradores que vivem na região, por meio do programa Ouvindo o Nosso Bairro (ONB).

A solução viária, por exemplo, vai otimizar o tempo de tráfego dos motoristas que saem do Conjunto Laura Catarino, na Vila Laura, e precisam se deslocar hoje por Luís Anselmo e ruas do bairro para chegar até a Rótula do Abacaxi ou à Avenida Bonocô, trajeto que chega a alcançar cerca de 5 km até essas regiões. Com um acesso direito, a distância será reduzida para apenas 700 metros, promovendo mais qualidade de vida para a população.