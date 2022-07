Viatura capota e deixa três PMs feridos na Estrada do Derba

Três policiais militares ficaram feridos após uma viatura capotar, na tarde desta sexta-feira, 8, em um trecho da BA-528, na Estrada do Derba, em Salvador. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O capotamento aconteceu por volta das 14h e ainda não há detalhes sobre o acidente. As vítimas foram atendidas com ferimentos leves por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A PRE informou que a viatura, da corporação Operação Gêmeos, foi levada para o pátio do órgão na BA-528.