Vídeo: acidente entre motos deixa dois feridos na Av. 29 de Março

Dois motociclistas ficaram feridos após as motos que conduziam colidirem, na manhã desta quinta-feira, 27, na Avenida 29 de Março, em Salvador [veja vídeo abaixo]. O estado de saúde das vítimas não foi informado, mas uma foto enviada a reportagem do Portal A TARDE mostra um dos condutores caído, com bastante sangue ao redor da cabeça.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente foi registrado por volta das 8h30, na Avenida, sentido Paralela, próximo a saída de Nova Brasília. Equipes do órgão e do Serviço Móvel de Urgência (Samu) estão no local prestando socorro às vítimas.

De acordo com a Transalvador, a colisão não impactou o trânsito, que corre no local, sem retenções. Ao Portal A TARDE, a Samu informou que uma vítima do sexo masculino foi encaminhada para o Hospital Municipal de Salvador, enquanto a outra ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros.

Manhã de acidentes

Em meio às chuvas, outro acidente foi registrado na manhã desta quinta: um micro-ônibus e um carro colidiram na Ladeira da Fonte das Pedras, ao lado da Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O motorista do veículo menor, um Fiat Pálio Weekend, ficou ferido após o impacto. De acordo com informações preliminares, ele estava tentando fazer uma manobra quando houve a batida.

Confira imagens do acidente na Av. 29 de Março:

Cidadão Repórter | Via WhatsApp