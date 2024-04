Vídeo: agente da GCM agride ambulante em fiscalização no Carmo | A TARDE

Agentes da Guarda Civil Municipal estão sendo acusados de agredir um homem, nesta quinta-feira, 28, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. De acordo com vídeo que o Portal A TARDE teve acesso, funcionários da GCM aparecem segurando um vendedor, enquanto agentes da Secretaria de Ordem Púbnlica (Semop) recolhe mercadorias no local.

Ainda de acordo com as imagens, filmadas por uma testemunha, a situação piora com o desespero do vendedor ao ver suas mercadorias sendo apreendidas. Um dos agentes da Guarda Civil Municipal ataca o homem com um tapa no rosto, o que provocou manifestações de repúdio por parte das pessoas que presenciaram a situação.

Veja vídeo:

Agente da GCM é acusado de agredir homem em bairro de Salvador Reprodução

Em nota, a Guarda Civil Municipal confirmou que tomou conhecimento do caso e disse "não compactuar com nenhuma ação que ultrapasse os princípios legais". Ainda de acordo com a GCM, "as imagens serão encaminhadas para a Corregedoria" para que "as devidas apurações sejam realizadas".

A GCM diz ainda que "o princípio do contraditório e ampla defesa" serão respeitados no caso.



