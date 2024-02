Vídeo: água invade Hospital Clériston Andrade devidos às fortes chuvas | A TARDE

Uma área do Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, foi invadida por água na manhã deste sábado, 27, devido às fortes chuvas que atingem a cidade neste final de semana.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o local alagado e com sujeira no chão. A gravação, feita por uma paciente, mostra ainda um funcionário tentando tirar a água. “Isso é uma vergonha. A água invadiu o hospital com os pacientes no meio. Que vergonha!”, diz a pessoa que gravou.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirmou que a direção do Hospital Geral Clériston Andrade esclareceu que “em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade de Feira de Santana, a rede de drenagem externa ficou tempestivamente sobrecarregada, fazendo com que a água entrasse em uma das portas de acesso ao hospital”.

O texto diz ainda que os pacientes foram transferidos para outra área e que, no momento, o local passa por higienização.

Chuva em Feira

Entre 17h de sexta-feira (26) e 5h da manhã deste sábado (27), Feira registrou cerca de 120mm de chuva. A previsão do tempo é que as chuvas se estendam ao longo do final de semana, por conta da Zona de Convergência do Atlântico Sul.

Este fenômeno é um dos principais fatores que influenciam no volume de chuvas por um período prolongado no Brasil.